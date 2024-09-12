Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Манчестер Сити» определились с зимней трансферной целью слухи

12 Сентября 2024 • 04:40 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брентфорд
1 1.17 X 8.00 2 14.00
14.09 17:00

«Манчестер Сити» может усилить состав в январское трансферное окно.

В августе «горожане» потеряли Хулиана Альвареса, который был продан мадридскому «Атлетико» за 75 млн евро без учёта бонусов. Английский гранд так и не подписал прямую замену аргентинцу, но может сделать это в январе. Как сообщает Transfer News Live, в «Манчестер Сити» намерены пригласить нового форварда, когда откроется зимнее трансферное окно.

В настоящий момент у Хосепа Гвардиолы нет проблем с нападающим: Эрлинг Холанн здоров и успел забить семь голов после всего трёх туров Премьер-лиги.

«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии с девятью набранными очками.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хулиан Альварес ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 12 Сентября
04:40
В «Манчестер Сити» определились с зимней трансферной целью
01:46
Стоунс рассказал, как пережил поражение сборной Англии в финале Евро-2024
01:16
Де Брёйне объяснил, почему предпочёл «Манчестер Сити» двум другим топ-клубам
10 Сентября
23:00
Защитник «Манчестер Сити» Аке получил травму в матче сборной Нидерландов
21:39
Мусиала хочет перейти в «Манчестер Сити», чтобы выиграть «Золотой мяч» 3
18:14
«Манчестер Сити» не хочет продавать Ковачича
09 Сентября
19:37
Холанн — единственный в текущем сезоне, кто забил больше одного гола из-за пределов штрафной
08 Сентября
18:22
«Манчестер Сити» сделает всё, чтобы сохранить Гвардиолу 2
07 Сентября
10:31
Ковачич может покинуть «Манчестер Сити» из-за прихода Гюндогана
10:18
Родри: «Гвардиола всегда на шаг впереди остальных»
07:01
Родри: «У Симеоне я научился быть плохим парнем на поле»
06 Сентября
14:07
Ковачич не поедет в Саудовскую Аравию
04:13
Сорлот: «Альварес – не Холанн, я не вижу в нём конкурента»
05 Сентября
23:41
Игрок «Манчестер Сити» возглавляет рейтинг лучших новичков команд Премьер-лиги
22:04
Кукурелья прокомментировал скандальную песню о Холанне
19:28
Гвардиол: «Гвардиола — гений»
15:28
Лопетеги: «Манчестер Сити» – лучшая команда в истории» 2
15:22
Руслан Литвинов назвал лучшего игрока планеты — это не Месси 1
10:43
Педри назвал игрока другого клуба, которого хотел бы видеть в «Барселоне» 1
05:39
Рико Льюис: «Меня вдохновляет пример Фодена»
01:10
Рико Льюис: «Нет более благоприятного места для развития, чем «Манчестер Сити»
04 Сентября
20:55
Ширер высказался о Холанне
03 Сентября
17:20
Льюис: «Спасибо Гвардиоле, что выбрал меня»
05:36
Гюндоган эмоционально прокомментировал новость о переходе Осимхена в «Галатасарай» 4
02 Сентября
17:18
Де Брёйне назвал лучшего форварда, с которым играл 1
11:18
Де Брёйне не исключает, что покинет «Манчестер Сити» летом
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ БРЕНТФОРД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Барселона» подписала нового нападающего Сборная Грузии победила в Албании и возглавила группу лиги В «Реал» хотел подписать Месси Соболев после дебюта в «Зените» обратился к Семаку Вратарь ЦСКА готов перейти в «Спартак» «Барселона» объявила о потере игрока на целый год Месси назвал величайшего спортсмена в истории В «Манчестер Сити» может перейти звезда «Баварии» - ценник 130 млн евро «Он больше не Эндрик»: Родриго высказался о новичке «Реала» Из «Спартака» уходит нападающий
Нико Уильямс грубо ответил на предложение перейти в «Реал» Петух клюнул – игра перевернулась: Италия растерзала Францию, пропустив на 14-й секунде Два топ-клуба хотят забрать Салаха из «Ливерпуля» «Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение Почему «Реал» превратился в «Галактикос»: с чём схожесть нынешней команды и эпохи Зидана Роналду не филонит и решает с замены: Португалия дожала Шотландию голом Криштиану Испанский суперклуб выбирает между Клоппом и Хаби Алонсо Стала известна дата 1000-го гола Роналду Сборная Испании потеряла Ольмо «Барселона» объявила о потере игрока на целый год
Спортивные новости
Дубль Шарова принёс «Салавату Юлаеву» победу в матче КХЛ с «Автомобилистом» Рыбин – о приглашении иностранных команд в КХЛ: «Я бы начал с тех, которые нужно возродить» Терещенко высказался о старте сезона в КХЛ Хет-трик Абрамова помог ЦСКА разгромить «Сибирь» в матче КХЛ «Лада» уверенно переиграла московское «Динамо» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Сентября
04:40 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» определились с зимней трансферной целью слухи
04:02 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» решила продать дорогостоящего игрока в январе
03:52 · Англия. Премьер-лига
Роуз ответил, сможет ли «Тоттенхэм» побороться за титул АПЛ
03:07 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо прокомментировал приход Стерлинга в «Арсенал»
01:57 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» решил судьбу Триппьера
01:46 · Англия. Премьер-лига
Стоунс рассказал, как пережил поражение сборной Англии в финале Евро-2024
01:35 · Англия. Премьер-лига
У «Челси» сорвалась продажа
01:26 · Англия. Премьер-лига
Мэддисон ответил на вопрос о ситуации с трофеями в «Тоттенхэме»
01:16 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне объяснил, почему предпочёл «Манчестер Сити» двум другим топ-клубам
01:00 · Англия. Премьер-лига
Стоунс: «Трудно поверить, что я сравнялся с Фердинандом по матчам за сборную Англии»
00:27 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Боруссия» претендуют на новичка сборной Англии слухи
11 Сентября
23:55 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо вряд ли вернётся в сборную Италии
23:43 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не собирался продавать Уэсли Фофана – в клубе верят в игрока
22:59 · Англия. Премьер-лига
В сборной Англии мечтают о Гвардиоле, но есть и другие кандидаты
22:41 · Англия. Премьер-лига
«Реал» поспорит с английскими грандами за олимпийского чемпиона слухи
22:34 · Англия. Премьер-лига
В «Арсенале» отказываются давать прогнозы по срокам восстановления Эдегора
22:13 · Англия. Премьер-лига
Нидерландский экс-игрок: «Гравенберх напоминает лучшую версию Погба»
21:53 · Англия. Премьер-лига
Купленный за 80 млн евро Фофана признался, что думал об уходе из «Челси»
20:25 · Англия. Премьер-лига
«Один из них слишком тихий, а другой – слишком эгоистичный» – Гюндоган об игроках «Барселоны»
18:47 · Англия. Премьер-лига
Звезду «Челси» лишили водительских прав 1
18:29 · Англия. Премьер-лига
Четыре суперклуба будут бороться за Мусиалу 3
17:58 · Англия. Премьер-лига
Роналду назвал единственный трофей, который способен выиграть нынешний «Манчестер Юнайтед» 1
17:26 · Англия. Премьер-лига
Бывшему полузащитнику «Манчестер Юнайтед» грозит тюремное заключение 1
15:57 · Англия. Премьер-лига
Кристоф Баумгартнер извинился перед Эдегором 1
15:48 · Англия. Премьер-лига
Роналду – о тен Хаге: «Тренер не может говорить, что клуб не будет бороться за АПЛ и Лигу чемпионов»
Все новости
Рекомендуем