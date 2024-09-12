В «Манчестер Сити» определились с зимней трансферной целью

«Манчестер Сити» может усилить состав в январское трансферное окно.

В августе «горожане» потеряли Хулиана Альвареса, который был продан мадридскому «Атлетико» за 75 млн евро без учёта бонусов. Английский гранд так и не подписал прямую замену аргентинцу, но может сделать это в январе. Как сообщает Transfer News Live, в «Манчестер Сити» намерены пригласить нового форварда, когда откроется зимнее трансферное окно.

В настоящий момент у Хосепа Гвардиолы нет проблем с нападающим: Эрлинг Холанн здоров и успел забить семь голов после всего трёх туров Премьер-лиги.

«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии с девятью набранными очками.