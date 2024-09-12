Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Бавария» решила продать дорогостоящего игрока в январе

12 Сентября 2024 • 04:02 Комментировать
Хольштайн Киль
...
Бавария
1 10.50 X 6.90 2 1.23
14.09 19:30

Вингер «Баварии» Кингсли Коман может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Мюнхенцы были готовы расстаться с французом ещё летом, однако тот отклонил предложение, поступившее из Саудовской Аравии. По сведениям журналиста Кристиана Фалька, «Бавария» по-прежнему считает Комана кандидатом на скорую продажу. Руководство клуба надеется, что в январе по 28-летнему игроку поступят предложения от представителей Английской премьер-лиги. Сам футболист готов перейти только в европейский топ-клуб, желательно из Англии.

Стоимость Кингсли Комана оценивается порталом Transfermarkt в 50 млн евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 1
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Кингсли Коман

Новости по матчу

Сегодня, 12 Сентября
04:50
Важный игрок «Баварии» близок к возвращению на поле
04:02
«Бавария» решила продать дорогостоящего игрока в январе
11 Сентября
23:34
В «Баварии» приняли решение по Мусиале, который интересен другим грандам
10:27
Хайнер высказался об истекающем контракте Киммиха
04:41
Спортивный директор «Баварии» ответил на вопрос о будущем Мусиалы
10 Сентября
04:53
Три топ-клуба хотят купить Салиба у «Арсенала» 2
04:43
Кейн считает, что вряд ли повторит путь Роналду
04:31
«Бавария» нашла замену Дэвису в топ-клубе Серии А
00:13
Президент «Баварии» – о контракте Мусиалы: «Он может стать новым Мюллером»
09 Сентября
04:23
Упамекано поделился мнением о Компани
02:45
Компани рассказал, как относится к критике Маттеуса
01:06
Компани ответил, какие цели перед ним поставила «Бавария»
00:23
«Бавария» пыталась подписать звезду «Барселоны» летом 1
07 Сентября
05:59
Та объяснил решение уйти из «Байера»
04:45
Редактор France Football объяснил отсутствие Мусиалы в числе номинантов на «Золотой мяч»
02:23
«Бавария» опережает «Барселону» и клубы АПЛ в гонке за игроком «Байера»
01:08
Мусиала рассказал, готов ли сменить «Баварию» на зарубежный топ-клуб 1
06 Сентября
23:52
Мусиала высказался о переходе в «Манчестер Юнайтед» по просьбе Зиркзее 1
05 Сентября
15:04
Тер Штеген: «Я всегда хотел быть первым номером в сборной» 2
14:40
Спортдиректор «Баварии» высказался о том, что Мусиала не стал номинантом на «Золотой мяч»
12:34
Фюллькруг прокомментировал назначение Киммиха новым капитаном сборной Германии 1
04 Сентября
10:32
«Бавария» всё ещё держит Симонса в своём шорт-листе
09:45
Владелец «Кристал Пэлас» Пэриш: «Мы гордимся тем, что Олисе перешёл в «Баварию»
06:18
Дризен ответил на вопрос о редких голах Кейна в важных матчах «Баварии»
03 Сентября
21:07
«Бавария» собиралась купить игрока «Байера» в случае продажи Комана
11:18
Олисе высказался о первом вызове в сборную Франции
02 Сентября
10:52
Левандовски поздравил Мюллера с рекордом
04:44
В «Баварии» приняли окончательное решение по Коману
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ХОЛЬШТАЙН КИЛЬ БАВАРИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Барселона» подписала нового нападающего Сборная Грузии победила в Албании и возглавила группу лиги В «Реал» хотел подписать Месси Соболев после дебюта в «Зените» обратился к Семаку Вратарь ЦСКА готов перейти в «Спартак» «Барселона» объявила о потере игрока на целый год Месси назвал величайшего спортсмена в истории В «Манчестер Сити» может перейти звезда «Баварии» - ценник 130 млн евро «Он больше не Эндрик»: Родриго высказался о новичке «Реала» Из «Спартака» уходит нападающий
Нико Уильямс грубо ответил на предложение перейти в «Реал» Петух клюнул – игра перевернулась: Италия растерзала Францию, пропустив на 14-й секунде Два топ-клуба хотят забрать Салаха из «Ливерпуля» «Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение Почему «Реал» превратился в «Галактикос»: с чём схожесть нынешней команды и эпохи Зидана Роналду не филонит и решает с замены: Португалия дожала Шотландию голом Криштиану Испанский суперклуб выбирает между Клоппом и Хаби Алонсо Стала известна дата 1000-го гола Роналду Сборная Испании потеряла Ольмо «Барселона» объявила о потере игрока на целый год
Спортивные новости
Дубль Шарова принёс «Салавату Юлаеву» победу в матче КХЛ с «Автомобилистом» Рыбин – о приглашении иностранных команд в КХЛ: «Я бы начал с тех, которые нужно возродить» Терещенко высказался о старте сезона в КХЛ Хет-трик Абрамова помог ЦСКА разгромить «Сибирь» в матче КХЛ «Лада» уверенно переиграла московское «Динамо» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Сентября
04:40 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» определились с зимней трансферной целью слухи
04:02 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» решила продать дорогостоящего игрока в январе
03:52 · Англия. Премьер-лига
Роуз ответил, сможет ли «Тоттенхэм» побороться за титул АПЛ
03:07 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо прокомментировал приход Стерлинга в «Арсенал»
01:57 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» решил судьбу Триппьера
01:46 · Англия. Премьер-лига
Стоунс рассказал, как пережил поражение сборной Англии в финале Евро-2024
01:35 · Англия. Премьер-лига
У «Челси» сорвалась продажа
01:26 · Англия. Премьер-лига
Мэддисон ответил на вопрос о ситуации с трофеями в «Тоттенхэме»
01:16 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне объяснил, почему предпочёл «Манчестер Сити» двум другим топ-клубам
01:00 · Англия. Премьер-лига
Стоунс: «Трудно поверить, что я сравнялся с Фердинандом по матчам за сборную Англии»
00:27 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Боруссия» претендуют на новичка сборной Англии слухи
11 Сентября
23:55 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо вряд ли вернётся в сборную Италии
23:43 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не собирался продавать Уэсли Фофана – в клубе верят в игрока
22:59 · Англия. Премьер-лига
В сборной Англии мечтают о Гвардиоле, но есть и другие кандидаты
22:41 · Англия. Премьер-лига
«Реал» поспорит с английскими грандами за олимпийского чемпиона слухи
22:34 · Англия. Премьер-лига
В «Арсенале» отказываются давать прогнозы по срокам восстановления Эдегора
22:13 · Англия. Премьер-лига
Нидерландский экс-игрок: «Гравенберх напоминает лучшую версию Погба»
21:53 · Англия. Премьер-лига
Купленный за 80 млн евро Фофана признался, что думал об уходе из «Челси»
20:25 · Англия. Премьер-лига
«Один из них слишком тихий, а другой – слишком эгоистичный» – Гюндоган об игроках «Барселоны»
18:47 · Англия. Премьер-лига
Звезду «Челси» лишили водительских прав 1
18:29 · Англия. Премьер-лига
Четыре суперклуба будут бороться за Мусиалу 3
17:58 · Англия. Премьер-лига
Роналду назвал единственный трофей, который способен выиграть нынешний «Манчестер Юнайтед» 1
17:26 · Англия. Премьер-лига
Бывшему полузащитнику «Манчестер Юнайтед» грозит тюремное заключение 1
15:57 · Англия. Премьер-лига
Кристоф Баумгартнер извинился перед Эдегором 1
15:48 · Англия. Премьер-лига
Роналду – о тен Хаге: «Тренер не может говорить, что клуб не будет бороться за АПЛ и Лигу чемпионов»
Все новости
Рекомендуем