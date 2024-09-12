«Бавария» решила продать дорогостоящего игрока в январе

Вингер «Баварии» Кингсли Коман может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Мюнхенцы были готовы расстаться с французом ещё летом, однако тот отклонил предложение, поступившее из Саудовской Аравии. По сведениям журналиста Кристиана Фалька, «Бавария» по-прежнему считает Комана кандидатом на скорую продажу. Руководство клуба надеется, что в январе по 28-летнему игроку поступят предложения от представителей Английской премьер-лиги. Сам футболист готов перейти только в европейский топ-клуб, желательно из Англии.

Стоимость Кингсли Комана оценивается порталом Transfermarkt в 50 млн евро.