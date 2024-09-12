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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роуз ответил, сможет ли «Тоттенхэм» побороться за титул АПЛ

12 Сентября 2024 • 03:52 Комментировать
Тоттенхэм
...
Арсенал
15.09 16:00

Бывший защитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Дэнни Роуз рассказал, видит ли команду Анге Постекоглу в числе претендентов на титул.

В прошлом сезоне «шпоры» финишировали пятыми. После трёх туров текущего розыгрыша Премьер-лиги лондонцы имеют в своём активе четыре очка – десятое место в таблице.

«Я не уверен, что могу говорить о «Тоттенхэме» как о претенденте на титул, поскольку это было бы неуважением к «Манчестер Сити», который всегда на вершине при Гвардиоле, а также к «Ливерпулю» и «Арсеналу». Не думаю, что «Тоттенхэм» находится в том положении, чтобы считаться одним из претендентов на чемпионство», – приводят английские СМИ слова Роуза, отыгравшего более 200 матчей за «шпор».

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ТОТТЕНХЭМ АРСЕНАЛ
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