Жоржиньо прокомментировал приход Стерлинга в «Арсенал»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Жоржиньо высказался о воссоединении с Рахимом Стерлингом.

Английский вингер пополнил ряды «канониров» прошедшим летом, перебравшись из «Челси» на правах аренды. Полтора года назад в таком же направлении проследовал сам Жоржиньо.

«Всегда приятно видеть игрока, с которым ты уже выступал раньше, чьи качества тебе известны, – делится мыслями итальянец. – Тебе не нужно с ним знакомиться, и ты уже знаешь, как ему пасовать», – приводит журналист Коннор Хамм слова 32-летнего хавбека.

15 сентября «Арсенал» сыграет в гостях против «Тоттенхэма» в поединке четвёртого тура Английской премьер-лиги.