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«Ньюкасл» решил судьбу Триппьера

12 Сентября 2024 • 01:57 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Ньюкасл
15.09 18:30

Правый защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер не перейдёт в другой клуб до конца года.

Разговоры о скором уходе англичанина велись как летом, так и в текущем месяце. В последние недели на 33-летнего футболиста претендовали турецкие клубы, однако «сороки» отказались от продажи, докладывает журналист Экрем Конур. Сам игрок, как неоднократно сообщалось, хотел сменить обстановку, но теперь будет вынужден подождать с отъездом как минимум до января.

Интерес к Кирану Триппьеру проявляли «Фенербахче», «Галатасарай», «Эюпспор» и «Истанбул Башакшехир». Действующий трудовой договор латераля с «Ньюкаслом» рассчитан до лета 2026 года.

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