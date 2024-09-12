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Стоунс рассказал, как пережил поражение сборной Англии в финале Евро-2024

12 Сентября 2024 • 01:46 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брентфорд
1 1.17 X 8.00 2 14.00
14.09 17:00

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс вспомнил о поражении сборной Англии в финале Евро-2024 от Испании.

Англичане уступили «красной фурии» со счётом 1:2. На 73-й минуте встречи Коул Палмер сравнял счёт и подарил «трём львам» надежду на успех, однако в концовке поединка испанцы вырвали победу.

«Требуется время, чтобы смириться. Снова выйти в финал – это невероятно. Я действительно верил, что мы сможем победить. Сразу после поражения я расстроился, а затем разозлился.

Я был зол на себя. У нас снова не получилось, это причинило большую боль. Мне было тяжело. Я стараюсь избегать мыслей об этом», – приводит журналист Крэйг Хоуп слова Стоунса.

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