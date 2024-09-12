У «Челси» сорвалась продажа

Нападающий «Челси» Давид Датро Фофана не перейдёт в АЕК.

21-летний футболист должен был пополнить ряды греческого клуба на правах аренды с возможностью выкупа, но в последний момент сделка сорвалась, информирует инсайдер Фабрицио Романо. Между «Челси» и АЕКом возникли разногласия по некоторым деталям, которые так и не были улажены до истечения крайнего срока. Ивуариец остаётся в расположении «синих».

В прошлом сезоне Давид Датро Фофана выступал в аренде сначала в берлинском «Унионе», а затем в «Бёрнли». Контракт форварда с «Челси» рассчитан до середины 2029 года, его трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 12 млн евро.