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У «Челси» сорвалась продажа

12 Сентября 2024 • 01:35 Комментировать
Борнмут
...
Челси
1 3.30 X 3.90 2 2.03
14.09 22:00

Нападающий «Челси» Давид Датро Фофана не перейдёт в АЕК.

21-летний футболист должен был пополнить ряды греческого клуба на правах аренды с возможностью выкупа, но в последний момент сделка сорвалась, информирует инсайдер Фабрицио Романо. Между «Челси» и АЕКом возникли разногласия по некоторым деталям, которые так и не были улажены до истечения крайнего срока. Ивуариец остаётся в расположении «синих».

В прошлом сезоне Давид Датро Фофана выступал в аренде сначала в берлинском «Унионе», а затем в «Бёрнли». Контракт форварда с «Челси» рассчитан до середины 2029 года, его трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 12 млн евро.

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Челси Давид Датро Фофана трансферы футбола - лето 2024 АЕК ещё теги

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