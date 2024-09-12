Мэддисон ответил на вопрос о ситуации с трофеями в «Тоттенхэме»

Полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон высказался о трофейной засухе клуба.

«Шпоры» не добивались триумфа в турнирах уже на протяжении 16 лет, что часто становится поводом для насмешек.

«Об этом часто пишут в СМИ, и это своего рода чёрная метка для «Тоттенхэма» и репутации клуба. На нас лежит эта ответственность, наш долг – попытаться изменить историю и выиграть трофеи. Мы не должны избегать разговоров об этом. Клуб такого масштаба, обладающий составом такого уровня, обязан бороться за трофеи», – сказал в интервью Optus Sport Мэддисон.

15 сентября «Тоттенхэм» примет в родных стенах «Арсенал» в матче Премьер-лиги.