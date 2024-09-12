Де Брёйне объяснил, почему предпочёл «Манчестер Сити» двум другим топ-клубам

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне вспомнил, как возвращался в Англию.

Бельгиец не смог пробиться в состав «Челси», поэтому в начале 2014 года перешёл в «Вольфсбург». В Германии хавбек ярко проявил себя, и уже через полтора года за него развернулась гонка между топ-клубами. Игрок отдал предпочтение «горожанам».

«Это был долгий процесс, поскольку на меня также претендовали «Бавария» и «ПСЖ». Но я изначально склонялся к переходу в «Манчестер Сити».

Они [представители «Сити»] были настойчивее. Разговор с Чики [Бегиристайном, спортивным директором] вселил в меня уверенность. Обсуждения с другими клубами проходили в деловой обстановке. Бегиристайн затрагивал более личные вопросы, объяснил мне суть проекта», – цитирует City Xtra де Брёйне.