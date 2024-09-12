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Стоунс: «Трудно поверить, что я сравнялся с Фердинандом по матчам за сборную Англии»

12 Сентября 2024 • 01:00 Комментировать
Англия
...
Греция
10.10 21:45

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс впечатлён собственным показателем сыгранных матчей за сборную Англии.

Недавний поединок Лиги наций против Финляндии (2:0) стал для 30-летнего футболиста 81-м в составе «трёх львов» – столько же за всю карьеру провёл легендарный экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд.

«Я никогда не думал, что проведу хотя бы 50 игр, а теперь у меня уже 81. Мне сказали, что я сравнялся с Рио Фердинандом, и для меня это невероятное достижение, даже немного странно об этом говорить», – приводит журналист Ричард Джолли слова центрбека «Манчестер Сити».

Примечательно, что на счету Стоунса и Фердинанда также одинаковое количество голов за английскую национальную команду – по три.

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