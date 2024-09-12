Полузащитник «Лилля» и сборной Англии Анхель Гомес может сменить клуб в следующем году.

Действующий контракт 24-летнего футболиста истекает по окончании сезона. Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на The Sun Football, «Ньюкасл» уже обозначил Гомеса в качестве приоритетной трансферной цели. Также англичанин интересен «Ливерпулю», «Тоттенхэму» и дортмундской «Боруссии».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость воспитанника «Манчестер Юнайтед» в 25 млн евро. В текущем месяце атакующий хавбек дебютировал за сборную Англии во встрече Лиги наций с Ирландией, выйдя на замену, а тремя днями позднее сыграл в старте в матче с Финляндией.