Жоржиньо вряд ли вернётся в сборную Италии

Полузащитник лондонского «Арсенала» Жоржиньо, вероятно, уже сыграл свой последний матч за сборную Италии.

32-летний футболист был вызван Лучано Спаллетти на неудачный для «скуадры адзурры» Евро-2024, где принял участие в трёх поединках. По информации журналиста Лоренцо Беттони, всё указывает на то, что рулевой итальянской сборной больше не будет приглашать Жоржиньо. Команда начала новый цикл, окончательно перестроившись на формацию 3-5-2. Ставка в середине поля будет сделана на других исполнителей.

Жоржиньо провёл 57 матчей за сборную Италии, отметившись пятью забитыми мячами и тремя ассистами. Дебют хавбека состоялся в марте 2016 года при Антонио Конте.

В текущем клубном сезоне игрок пока не появлялся на поле в поединках «Арсенала».