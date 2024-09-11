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Жоржиньо вряд ли вернётся в сборную Италии

11 Сентября 2024 • 23:55 Комментировать
Италия
...
Бельгия
10.10 21:45

Полузащитник лондонского «Арсенала» Жоржиньо, вероятно, уже сыграл свой последний матч за сборную Италии.

32-летний футболист был вызван Лучано Спаллетти на неудачный для «скуадры адзурры» Евро-2024, где принял участие в трёх поединках. По информации журналиста Лоренцо Беттони, всё указывает на то, что рулевой итальянской сборной больше не будет приглашать Жоржиньо. Команда начала новый цикл, окончательно перестроившись на формацию 3-5-2. Ставка в середине поля будет сделана на других исполнителей.

Жоржиньо провёл 57 матчей за сборную Италии, отметившись пятью забитыми мячами и тремя ассистами. Дебют хавбека состоялся в марте 2016 года при Антонио Конте.

В текущем клубном сезоне игрок пока не появлялся на поле в поединках «Арсенала».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Арсенал Лондон Лучано Спаллетти Жоржиньо ещё теги

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