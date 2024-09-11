«Челси» не собирался продавать Уэсли Фофана – в клубе верят в игрока

В лондонском «Челси» не рассматривали возможность продажи центрального защитника Уэсли Фофана.

Прошедшим летом француза мог приобрести «Марсель» – об этом стало известно со слов самого игрока. Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, в «Челси» даже не рассматривали возможность продажи 23-летнего футболиста. В руководстве «синих» уверены, что центрбек проявит себя в будущем.

Уэсли Фофана перебрался в «Челси» из «Лестера» в августе 2022 года за 80 млн евро. В первом сезоне пребывания в Лондоне защитник провёл всего 22 поединка во всех турнирах из-за частых травм, а вторую кампанию и вовсе пропустил целиком в связи с разрывом крестообразной связки. При Энцо Мареске дела наладились: игрок вышел в старте во всех трёх матчах АПЛ.