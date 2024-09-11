В сборной Англии мечтают о Гвардиоле, но есть и другие кандидаты

Футбольная ассоциация Англии продолжает поиски нового постоянного тренера для национальной сборной.

Вскоре после завершения Евро-2024 должность рулевого «трёх львов» покинул Гарет Саутгейт. На его место временно был назначен Ли Карсли, прежде возглавлявший молодёжную команду. Согласно данным Telegraph, кандидатом мечты для Футбольной ассоциации Англии остаётся Хосеп Гвардиола, чей контракт с «Манчестер Сити» истекает по окончании текущего сезона. В шорт-листе также фигурируют Эдди Хау из «Ньюкасла» и ныне безработные Грэм Поттер с Фрэнком Лэмпардом.

Впрочем, как отмечает источник, фаворитом на получение должности в настоящий момент является Ли Карсли. Временно исполняющий обязанности наставник успешно зарекомендовал себя в двух недавних матчах Лиги наций, где англичане обыграли Ирландию и Финляндию.