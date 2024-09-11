«Реал» поспорит с английскими грандами за олимпийского чемпиона

Правый защитник «Севильи» Хуанлу Санчес привлёк интерес со стороны европейских грандов.

Гонка за 21-летним игроком может развернуться уже зимой: по информации журналиста Экрема Конура, мадридский «Реал», лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» рассматривают возможность подписания испанца в январе. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 млн евро.

Прошедшим летом Хуанлу Санчес стал олимпийским чемпионом в составе сборной Испании. В нынешнем сезоне он отыграл четыре матча за «Севилью», отметившись одним забитым мячом. Контракт молодого латераля рассчитан до середины 2026 года.