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В «Арсенале» отказываются давать прогнозы по срокам восстановления Эдегора

11 Сентября 2024 • 22:34 Комментировать
Тоттенхэм
...
Арсенал
15.09 16:00

Лондонский «Арсенал» рискует остаться без своего лидера и капитана Мартина Эдегора в ближайших матчах.

Норвежец получил травму в недавнем поединке за сборную Норвегии против Австрии. В медицинском штабе норвежской национальной команды предполагают, что хавбек «канониров» пропустит около трёх недель, в «Арсенале» же отказываются от прогнозов. По сообщениям журналиста Сами Мокбеля, результаты сканирования, проведённого во вторник, вызывают сомнения из-за отёка. Не исключено, что 25-летний футболист вернётся в строй раньше, чем предполагается.

Впереди у «Арсенала» три важных выездных матчах подряд: против «Тоттенхэма» (15 сентября, АПЛ), «Аталанты» (19 сентября, Лига чемпионов) и «Манчестер Сити» (22 сентября, АПЛ).

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Мартин Эдегор

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