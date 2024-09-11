В «Арсенале» отказываются давать прогнозы по срокам восстановления Эдегора

Лондонский «Арсенал» рискует остаться без своего лидера и капитана Мартина Эдегора в ближайших матчах.

Норвежец получил травму в недавнем поединке за сборную Норвегии против Австрии. В медицинском штабе норвежской национальной команды предполагают, что хавбек «канониров» пропустит около трёх недель, в «Арсенале» же отказываются от прогнозов. По сообщениям журналиста Сами Мокбеля, результаты сканирования, проведённого во вторник, вызывают сомнения из-за отёка. Не исключено, что 25-летний футболист вернётся в строй раньше, чем предполагается.

Впереди у «Арсенала» три важных выездных матчах подряд: против «Тоттенхэма» (15 сентября, АПЛ), «Аталанты» (19 сентября, Лига чемпионов) и «Манчестер Сити» (22 сентября, АПЛ).