Нидерландский экс-игрок: «Гравенберх напоминает лучшую версию Погба»

В Нидерландах продолжают восхищаться игрой полузащитника «Ливерпуля» Райана Гравенберха.

22-летний игрок успешно проявил себя в первых матчах при новом рулевом «красных» Арне Слоте, а затем получил комплименты и за игру в сборной.

«Я бы сказал, что Гравенберх – лучшая версия Погба в его лучший период в «Ювентусе», если говорить о технических данных и важности на поле. Райан действует очень доминирующе, как в своё время Погба», – заявил бывший нидерландский футболист Брайан Тевреден, чьи слова приводят английские СМИ.

Райан Гравенберх принял участие во всех трёх матчах «Ливерпуля» в текущей кампании, отыграв в них от начала до конца.