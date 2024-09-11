Купленный за 80 млн евро Фофана признался, что думал об уходе из «Челси»

Центральный защитник Уэсли Фофана мог покинуть «Челси» прошедшим летом.

23-летний футболист пропустил весь прошлый сезон из-за разрыва крестообразной связки. Недавно готовность приобрести француза выразил «Марсель», однако сделка не состоялась. В текущей кампании центрбек отыграл от начала до конца во всех трёх матчах «синих» в Премьер-лиге.

«Я бы солгал, если бы сказал, что не раздумывал над этим [над предложением от «Марселя»]. Это тронуло меня, поскольку, как всем известно, я поддерживаю этот клуб. Я задумывался о переходе туда, но моя текущая цель – добиться успеха в «Челси».

Я родом из Марселя, и я никогда не скрывал, что «Марсель» – мой клуб. Но у меня есть контракт с «Челси» до 2029 года», – цитирует GFFN Фофана, которого «Челси» приобрёл два года назад за 80 млн евро.