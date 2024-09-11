«Один из них слишком тихий, а другой – слишком эгоистичный» – Гюндоган об игроках «Барселоны»

Полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказал своё мнение о двух бывших товарищах по «Барселоне», откуда ушёл свободным агентом летом 2024 года. Футболист выразил своё недовольство излишне сдержанным характером своего соотечественника Марка-Андре тер Штегена, заявив, что вратарь «сине-гранатовых» - «слишком тихий» для капитана команды и должен больше говорить в раздевалке.

Также Гюндоган поделился своим мнением о польском нападающем Роберте Левандовском, сказав, что он сосредоточен в основном на себе, не думая о помощи молодым игрокам «Барселоны».