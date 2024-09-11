Звезду «Челси» лишили водительских прав

Полузащитника лондонского «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандеса лишили правом управления автомобилем на полгода. Об этом пишет Sky Sports.

Причиной стали неоднократные нарушения ПДД Фернандесом, а также то, что общая сумма штрафов игрока превысила 3 тыс. фунтов стерлингов. Поэтому сесть за руль Энцо сможет теперь только уже в 2025 году.

Фернандес в текущем сезоне вышел на поле в составе «Челси» три раза в рамках АПЛ и два раза в Лиге конференций. В еврокубке аргентинец оформил голевую передачу. Контракт латиноамериканца с «синими» рассчитан до 2032 года, в «Челси» Фернандес с зимы 2023 года.