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Звезду «Челси» лишили водительских прав

11 Сентября 2024 • 18:47 Комментировать (1)

Полузащитника лондонского «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандеса лишили правом управления автомобилем на полгода. Об этом пишет Sky Sports.

Причиной стали неоднократные нарушения ПДД Фернандесом, а также то, что общая сумма штрафов игрока превысила 3 тыс. фунтов стерлингов. Поэтому сесть за руль Энцо сможет теперь только уже в 2025 году.

Фернандес в текущем сезоне вышел на поле в составе «Челси» три раза в рамках АПЛ и два раза в Лиге конференций. В еврокубке аргентинец оформил голевую передачу. Контракт латиноамериканца с «синими» рассчитан до 2032 года, в «Челси» Фернандес с зимы 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Энцо Фернандес
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Комментарии (1) Все комментарии
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Отец Иппатий
11 Сентября 2024 в 19:33
Пора призвать к ответу. Что-то он совсем нюх потерял. То в сборной какую то пургу нёс, теперь с копами в конфликте.
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