Четыре суперклуба будут бороться за Мусиалу

Атакующий полузащитник Джамал Мусиала интересен целому ряду статусных клубов Европы. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Fichajes, следующим летом на трансферном рынке за Мусиалу будут бороться «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити» и «Арсенал».

В то же время отмечается, что «Бавария» не хочет расставаться с Мусиалой. Мюнхенцы предпочитают договориться с 21-летним игроком о продлении контракта. Действующее трудовое соглашение Джамала рассчитано до середины 2026 года.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Джамала Мусиалу в 130 миллионов евро.