Роналду назвал единственный трофей, который способен выиграть нынешний «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду считает, что клубу нужно перестраиваться, чтобы снова выйти на самый высокий уровень в Англии и Европе. По мнению Роналду, на сегодняшний день «красные дьяволы» могут претендовать только на один трофей.

«Знаете, «Манчестер Юнайтед» нужно перестраиваться с самого низа. Если этого не сделать, то конкурировать будет невозможно. Да, они могут выиграть Кубок лиги. Но я имею в виду такие турниры, как Премьер-лига, Лига чемпионов и Лига Европы. Хочу ошибаться. Я хотел бы увидеть победу «Манчестер Юнайтед» в одном из этих турниров, но будет трудно», - сказал Роналду в подкасте Рио Фердинанда.

Криштиану Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» в конце 2022 года.