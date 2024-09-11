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Бывшему полузащитнику «Манчестер Юнайтед» грозит тюремное заключение

11 Сентября 2024 • 17:26 Комментировать

Бывшая звезда «Манчестер Юнайтед» Андерсон может быть заключён в тюрьму на 30 дней, если не погасит задолженность по алиментам. Об этом сообщает бразильское новостное издание GZH.

Сообщается, что, если Андерсон не исправится, будет отбывать заключение в тюрьме имени Ирмана Мигеля Дарио. Судья, который ведёт дело футболиста, сообщил, что игрок проведёт какое-то время в тюрьме, если не вернёт сумму алиментов на 45 000 евро.

Это не первый случай проблем с законом для бразильца. В 2021 году он был обвинён в отмывании 4,7 млн. евро через криптовалюты. Тогда Андерсон отверг обвинения, а сейчас статус этого дела неизвестен.

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