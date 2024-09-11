Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кристоф Баумгартнер извинился перед Эдегором

11 Сентября 2024 • 15:57 Комментировать (1)
Тоттенхэм
...
Арсенал
15.09 16:00

В матче Лиги наций, в котором встретились сборная Австрии и сборная Норвегии, полузащитник Кристоф Баумгартнер нанес травму капитану «Арсенала» Мартину Эдегору. Норвежцу, который не смог сдержать слез от боли, пришлось покинуть поле. 

«Хотел бы принести искренние извинения Мартину Эдегору. У меня не было намерения нанести травму этому фантастическому футболисту! Я желаю ему всего наилучшего и скорейшего выздоровления! Возвращайся на поле еще сильнее, Мартин», — написал Баумгартнер в социальных сетях.

Эдегору диагностировали травму лодыжки. По оценкам норвежских врачей, он пропустит не меньше трех недель, а значит с высокой долей вероятности не сможет сыграть в ближайшем туре Премьер-лиги, в котором «Арсеналу» предстоит выезд на территорию принципиальнейшего соперника «Тоттенхэма».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 1
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Мартин Эдегор Кристоф Баумгартнер ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 11 Сентября
13:02
Доктор сборной Норвегии: «Эдегор пропустит минимум 3 недели»
02:13
Тренер сборной Англии Карсли: «Уайт попросил, чтобы мы с ним не связывались» 2
10 Сентября
14:32
«Галатасарай» заинтересован в Жоржиньо 1
04:53
Три топ-клуба хотят купить Салиба у «Арсенала» 2
03:47
Соланке назвал самого сложного оппонента среди защитников
01:43
«Арсенал» нашёл форварда в топ-клубе Серии А
01:30
Травма Эдегора может оказаться серьёзной 1
09 Сентября
23:33
Эдегор получил травму в матче за сборную Норвегии 1
19:45
Ожидается, что Габриэль Жезус вернётся в строй к матчу против «Тоттенхэма» 2
04:40
«Арсенал» разочаровался в Осимхене ещё в начале года 4
04:06
Рабио предложен двум английским топ-клубам
08 Сентября
17:46
Стала известна степень серьёзности травмы Калафьори
07 Сентября
18:40
«Тоттенхэм» хотел подписать защитника сборной Дании, но испугался ценника игрока
06:23
«Реал» претендует на звезду «Арсенала»
04:15
Артета принял решение по будущему Кивёра в «Арсенале»
06 Сентября
19:36
Топ-клуб АПЛ хотел подписать Мбеумо на флажке трансферного окна
02 Сентября
19:40
Фердинанд считает, что Стерлинг поможет «Арсеналу» выиграть чемпионат 1
12:19
«Аль-Иттихад» предложил 35 миллионов евро за Троссара, решение за «Арсеналом» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ТОТТЕНХЭМ АРСЕНАЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
ВетерПеремен
11 Сентября 2024 в 16:05
Собака бешеная...
Ответить
Тренер Португалии объяснил, почему оставил Роналду на скамейке «Барселона» подписала нового нападающего Вратарь ЦСКА готов перейти в «Спартак» «Барселона» объявила о потере игрока на целый год Соболев после дебюта в «Зените» обратился к Семаку Роналду не филонит и решает с замены: Португалия дожала Шотландию голом Криштиану «Реал» хотел подписать Месси В «Манчестер Сити» может перейти звезда «Баварии» - ценник 130 млн евро Сборная Грузии победила в Албании и возглавила группу лиги В «Он больше не Эндрик»: Родриго высказался о новичке «Реала»
Нико Уильямс грубо ответил на предложение перейти в «Реал» Петух клюнул – игра перевернулась: Италия растерзала Францию, пропустив на 14-й секунде Два топ-клуба хотят забрать Салаха из «Ливерпуля» Известны все претенденты на «Золотой мяч» «Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение Почему «Реал» превратился в «Галактикос»: с чём схожесть нынешней команды и эпохи Зидана Испанский суперклуб выбирает между Клоппом и Хаби Алонсо Стала известна дата 1000-го гола Роналду Сборная Испании потеряла Ольмо Роналду не филонит и решает с замены: Португалия дожала Шотландию голом Криштиану
Спортивные новости
Терещенко высказался о старте сезона в КХЛ Хет-трик Абрамова помог ЦСКА разгромить «Сибирь» в матче КХЛ «Лада» уверенно переиграла московское «Динамо» «Локомотив» оказался сильнее СКА в матче КХЛ «Авангард» сломил сопротивление «Ак Барса» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Сентября
15:57 · Англия. Премьер-лига
Кристоф Баумгартнер извинился перед Эдегором 1
15:48 · Англия. Премьер-лига
Роналду – о тен Хаге: «Тренер не может говорить, что клуб не будет бороться за АПЛ и Лигу чемпионов»
15:43 · Англия. Премьер-лига
Сон Хын Мин может оказаться в Мадриде слухи
15:26 · Англия. Премьер-лига
Давид Датро Фофана переходит из «Челси» в АЕК на правах аренды
14:00 · Англия. Премьер-лига
Роналду: «Я верю, что у «Манчестер Юнайтед» будет светлое будущее»
13:18 · Англия. Премьер-лига
Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони принял решение по будущему
13:14 · Англия. Премьер-лига
Роналду: «Когда я вернулся в «Манчестер Юнайтед», я был очень счастлив»
13:02 · Англия. Премьер-лига
Доктор сборной Норвегии: «Эдегор пропустит минимум 3 недели»
12:47 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» получил запрет – «канониры» впервые за 38 лет сыграют в гостевой футболке в дерби с «Тоттенхэмом»
12:36 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» потерял Эллиота на месяц
12:29 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» поставил крест на трёх футболистах
12:04 · Англия. Премьер-лига
Чуквуэмека может перейти в «Галатасарай»
11:09 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет усилиться полузащитником «Реала»
08:21 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший летний трансфер среди дорогих переходов
04:22 · Англия. Премьер-лига
Саа считает, что ближайший матч может стать для тен Хага последним в «Манчестер Юнайтед»
02:26 · Англия. Премьер-лига
​Кантона-ретроград - выступил против социальных сетей
02:13 · Англия. Премьер-лига
Тренер сборной Англии Карсли: «Уайт попросил, чтобы мы с ним не связывались» 2
01:52 · Англия. Премьер-лига
Мбаппе был готов перейти в английский топ-клуб – известны детали слухи
01:14 · Англия. Премьер-лига
Райт: «Грилиш показывает в сборной Англии то, что мы редко видим в «Манчестер Сити»
00:45 · Англия. Премьер-лига
Ван дер Ваарт: «В сборной Нидерландов появился фантастический полузащитник»
00:19 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин поделился восторгом от игры футболиста «Манчестер Сити»
10 Сентября
23:20 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Челси» Мадуэке дебютировал за сборную Англии
23:00 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Манчестер Сити» Аке получил травму в матче сборной Нидерландов
22:53 · Англия. Премьер-лига
Салах провёл сотый матч за сборную Египта
21:48 · Англия. Премьер-лига
Кейн стал десятым игроком с сотней матчей за сборную Англии официально
Все новости
Рекомендуем