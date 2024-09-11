Кристоф Баумгартнер извинился перед Эдегором

В матче Лиги наций, в котором встретились сборная Австрии и сборная Норвегии, полузащитник Кристоф Баумгартнер нанес травму капитану «Арсенала» Мартину Эдегору. Норвежцу, который не смог сдержать слез от боли, пришлось покинуть поле.

«Хотел бы принести искренние извинения Мартину Эдегору. У меня не было намерения нанести травму этому фантастическому футболисту! Я желаю ему всего наилучшего и скорейшего выздоровления! Возвращайся на поле еще сильнее, Мартин», — написал Баумгартнер в социальных сетях.

Эдегору диагностировали травму лодыжки. По оценкам норвежских врачей, он пропустит не меньше трех недель, а значит с высокой долей вероятности не сможет сыграть в ближайшем туре Премьер-лиги, в котором «Арсеналу» предстоит выезд на территорию принципиальнейшего соперника «Тоттенхэма».