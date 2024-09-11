Роналду – о тен Хаге: «Тренер не может говорить, что клуб не будет бороться за АПЛ и Лигу чемпионов»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду раскритиковал главного тренера команды Эрика тен Хага, который ранее дал понять, что у клуба нет шансов на победу в Английской премьер-лиге.

«Тренер «Манчестер Юнайтед» не может говорить, что клуб не будет бороться за АПЛ и Лигу чемпионов. Нужно сказать: может быть, у нас нет потенциала, но мы попробуем. Нужно попробовать», – сказал Роналду в интервью Five UK.

Роналду в своё время рассорился с тен Хагом, что привело к уходу португальца на правах свободного агента в конце осени 2022 года. Ранее Криштиану сказал, что не уважает нидерландского специалиста.