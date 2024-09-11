Нападающий Хын Мин Сон может сменить клубную прописку следующим летом. Как сообщает TodoFichajes, серьёзный интерес к южнокорейскому футболисту проявляет «Атлетико». Мадридский клуб уже контактировал с представителями Сона.

Отмечается, что Сон интересен и клубам на Ближнем Востоке, но футболист предпочитает продолжить карьеру в Европе. В «Атлетико» Сон может заменить Антуана Гризманна – по завершению сезона 2024/2025 француз может отправиться в МЛС.

Действующий контракт Хын Мин Сона с «Тоттенхэмом» рассчитан до середины 2025 года. Южнокорейский форвард играет за «шпор» с конца лета 2015 года.