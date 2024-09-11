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Давид Датро Фофана переходит из «Челси» в АЕК на правах аренды

11 Сентября 2024 • 15:26 Комментировать
Борнмут
...
Челси
14.09 22:00

«Челси» достиг договоренности о переходе на правах аренды нападающего Давида Датро Фофана в афинский клуб АЕК. Соглашение включает пункт о возможном выкупе ивуарийца греческим клубом за 20 миллионов фунтов следующим летом. 

Фофана перешел в «Челси» из норвежского «Мольде» в 2023 году за 8,4 миллиона фунтов, так что в случае выкупа его контракта лондонский клуб сможет немного заработать на его трансфере. Для ивуарийца это уже не первая аренда. Первую часть прошлого сезона Фофана отыграл в Бундеслиге за «Унион Берлин», а вторую — в Английской премьер-лиге за «Бёрнли», в составе которого отметился 4 голами в 15 матчах.

Фофана стал очередным игроком, ушедшим из «Челси» в это межсезонье. За последние недели команду покинули Ромелу Лукаку, Конор Галлахер, Тино Анджорин, Армандо Броя, Джордже Петрович и Трево Чалоба.

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