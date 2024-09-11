Роналду: «Я верю, что у «Манчестер Юнайтед» будет светлое будущее»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду верит, что у клуба будет светлое будущее. Напомним, осенью 2022 года португалец покинул манкунианцев на правах свободного агента. До этого Роналду поругался с главным тренером Эриком тен Хагом и выдал скандальное интервью Пирсу Моргану.

«Я верю, что будущее будет светлым для «Манчестер Юнайтед». Я верю в это, но клуб зависит не только от талантов. Для успеха недостаточно одних лишь футболистов. Нужно единство во всём клубе, понимаете? Им придётся перестраиваться с самого начала. Если нет, клуб не сможет конкурировать. Это будет невозможно», – цитирует Роналду The United Stand.