Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони принял решение по будущему

Вингер Антони из «Манчестер Юнайтед» регулярно становится героем трансферных слухов. В последнее время бразильца связывали с переездом в Турцию, где летнее окно регистрации ещё открыто. Впрочем, Антони не хочет уходить из «Манчестер Юнайтед». Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на ESPN.

Действующий контракт Антони с «красными дьяволами» рассчитан до середины 2027 года. За манкунианскую команду бразильский футболист провёл 83 официальных матча, в которых записал на свой счёт одиннадцать голов и пять результативных передач на партнёров.

Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего Антони в 25 миллионов евро.