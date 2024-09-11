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Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони принял решение по будущему

11 Сентября 2024 • 13:18 Комментировать

Вингер Антони из «Манчестер Юнайтед» регулярно становится героем трансферных слухов. В последнее время бразильца связывали с переездом в Турцию, где летнее окно регистрации ещё открыто. Впрочем, Антони не хочет уходить из «Манчестер Юнайтед». Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на ESPN.

Действующий контракт Антони с «красными дьяволами» рассчитан до середины 2027 года. За манкунианскую команду бразильский футболист провёл 83 официальных матча, в которых записал на свой счёт одиннадцать голов и пять результативных передач на партнёров.

Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего Антони в 25 миллионов евро.

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