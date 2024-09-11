Роналду: «Когда я вернулся в «Манчестер Юнайтед», я был очень счастлив»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вспомнил о своём возвращении в клуб в 2021 году.

«Когда я вернулся в «Манчестер Юнайтед», я был очень счастлив. Я был одним из лучших бомбардиров и добился невероятных вещей. Мне было 37 лет, но я попал в тройку лучших бомбардиров АПЛ в первом сезоне, забив 18 голов. Я забивал в каждом матче группового этапа Лиги чемпионов. Всё было отлично», – цитирует Роналду The United Stand.

Напомним, уже осенью 2022 года Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента из-за конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом. В настоящий момент португалец выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср».