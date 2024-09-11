Доктор сборной Норвегии: «Эдегор пропустит минимум 3 недели»

Неназванный член медицинского штаба сборной Норвегии высказался о травме полузащитника Мартина Эдегора, который во время международной паузы получил повреждение.

«После таких травм игроки обычно не могут играть минимум 3 недели. Остальное может быть бонусом. Мартину сейчас проводят обследование», – цитирует доктора издание VG Sporten.

25-летний капитан лондонского «Арсенала» рискует пропустить важные матчи своей команды в Английской премьер-лиге и Лиге чемпионов. В первых трёх турах чемпионата Англии норвежский полузащитник не отметился ни одним результативным действием.