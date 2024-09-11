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«Арсенал» получил запрет – «канониры» впервые за 38 лет сыграют в гостевой футболке в дерби с «Тоттенхэмом»

11 Сентября 2024 • 12:47 Комментировать
Тоттенхэм
...
Арсенал
15.09 16:00

В воскресенье в Английской премьер-лиге пройдёт дерби северного Лондона – «Тоттенхэм» против «Арсенала». Как сообщает BBC, судейская коллегия не согласовала домашнюю форму «канониров» на этот матч. Члены коллегии посчитали, что в этой форме слишком много белого цвета.

Вариант с использованием «Арсеналом» домашней футболки с красными шортами и гетрами тоже не подошёл. В итоге «канониры» сыграют в гостевой форме.

В рамках договорённости «Тоттенхэм» тоже сыграет в гостевой форме в матче второго круга.

Отмечается, что «Арсенал» сыграет против «Тоттенхэм» в гостевой футболке впервые с сезона 1985/1986.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Арсенал Лондон

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ТОТТЕНХЭМ АРСЕНАЛ
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