«Арсенал» получил запрет – «канониры» впервые за 38 лет сыграют в гостевой футболке в дерби с «Тоттенхэмом»

В воскресенье в Английской премьер-лиге пройдёт дерби северного Лондона – «Тоттенхэм» против «Арсенала». Как сообщает BBC, судейская коллегия не согласовала домашнюю форму «канониров» на этот матч. Члены коллегии посчитали, что в этой форме слишком много белого цвета.

Вариант с использованием «Арсеналом» домашней футболки с красными шортами и гетрами тоже не подошёл. В итоге «канониры» сыграют в гостевой форме.

В рамках договорённости «Тоттенхэм» тоже сыграет в гостевой форме в матче второго круга.

Отмечается, что «Арсенал» сыграет против «Тоттенхэм» в гостевой футболке впервые с сезона 1985/1986.