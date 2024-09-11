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«Ливерпуль» потерял Эллиота на месяц

11 Сентября 2024 • 12:36 Комментировать
Ливерпуль
...
Ноттингем Форест
14.09 17:00

«Ливерпуль» потерял своего полузащитника Харви Эллиота, который во время международной паузы получил травму. По информации от журналиста Танзи Олича, англичанин не сможет помочь своей команде в ближайший месяц.

Эллиот в начале сезона не был игроком стартового состава в «Ливерпуле», который под руководством Арне Слота добыл максимум очков в первых трёх турах Английской премьер-лиги. Харви провёл всего один матч, где отыграл 7 минут против «Брентфорда».

Напомним, ранее 21-летний Эллиот выступал за лондонский «Фулхэм», но в 2019 году перебрался в «Ливерпуль». В прошлом сезоне игрок отметился 3 голами и 6 ассистами в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Харви Эллиотт

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