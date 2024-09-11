«Манчестер Юнайтед» поставил крест на трёх футболистах

В «Манчестер Юнайтед» приняли решения по трём футболистам команды. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на MailSport, «красные дьяволы» решили расстаться с защитниками Виктором Линделофом и Джонни Эвансом, а также с полузащитником Кристианом Эриксеном.

Действующие контракты 30-летнего Линделофа, 36-летнего Эванса и 32-летнего Эриксена рассчитаны до середины 2025 года. То есть следующим летом указанная тройка футболистов может обрести статус свободных агентов.

«Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав только три очка в трёх стартовых турах.