Чуквуэмека может перейти в «Галатасарай»

Полузащитник лондонского «Челси» Карни Чуквуэмека в ближайшее время может покинуть свою команду. По информации от Teamtalk, в услугах английского хавбека заинтересован «Галатасарай».

Источник сообщает, что турецкая команда хочет арендовать Чуквуэмеку до конца сезона. Карни не получил гарантий стабильной игровой практики от главного тренера Энцо Марески, поэтому англичанин открыт к уходу в другую команду.

Напомним, Чуквуэмека перебрался в «Челси» два года назад из «Астон Виллы». Полузащитник начинал прошлый сезон в качестве основного игрока «синих», но затем получил травму и пропустил внушительный срок.