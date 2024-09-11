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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» хочет усилиться полузащитником «Реала»

11 Сентября 2024 • 11:09 Комментировать

Опорный полузащитник сборной Франции и мадридского «Реала» Орельен Тчуамени имеет вариант трудоустройства в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

По данным источника, в услугах 24-летнего футболиста заинтересован лондонский «Арсенал». Тчуамени может заменить в команде Томаса Парти, с которым планируют расстаться. Рыночный ценник Орельена составляет 100 миллионов евро. Он связан контрактными обязательствами со «сливочными» до конца июня 2028 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании полузащитник провел четыре матча без результативных действий.

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Реал Мадрид Арсенал Лондон Орельен Тчуамени ещё теги
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