«Арсенал» хочет усилиться полузащитником «Реала»

Опорный полузащитник сборной Франции и мадридского «Реала» Орельен Тчуамени имеет вариант трудоустройства в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

По данным источника, в услугах 24-летнего футболиста заинтересован лондонский «Арсенал». Тчуамени может заменить в команде Томаса Парти, с которым планируют расстаться. Рыночный ценник Орельена составляет 100 миллионов евро. Он связан контрактными обязательствами со «сливочными» до конца июня 2028 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании полузащитник провел четыре матча без результативных действий.