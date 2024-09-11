Назван лучший летний трансфер среди дорогих переходов

Журналисты телеканала ESPN составили рейтинг лучших дорогих переходов в минувшее трансферное окно. Первое место занял бразильский форвард Эндрик, пополнивший ряды мадридского «Реала».

На второй строчке расположился полузащитник Жоау Невеш, купленный французским «ПСЖ» у лиссабонской «Бенфики». Тройку замкнул новичок «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро, перешедший из «Лилля».

В топ-10 рейтинга также попали: Хулиан Альварес («Атлетико»), Маттейс де Лигт («Манчестер Юнайтед»), Джошуа Зиркзее («Манчестер Юнайтед»), Майкл Олисе («Бавария»), Риккардо Калафьори («Арсенал»), Арчи Грей («Тоттенхэм») и Конор Галлахер «(Атлетико).