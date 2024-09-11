Саа считает, что ближайший матч может стать для тен Хага последним в «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа полагает, что Эрик тен Хаг находится на грани увольнения.

Нидерландский специалист подвергся критике после неудачного старта «красных дьяволов» в текущем сезоне.

«Да, я так думаю, – ответил француз на вопрос о возможной отставке тен Хага в случае поражения от «Саутгемптона». – В матче с «Ливерпулем» [0:3] проблема была не только в итоговом результате, но и в игре. Команда играет не очень хорошо, и Эрик находится под давлением.

В прошлый раз мы не видели признаков того, что ситуация исправится. Если в субботу «Саутгемптон» будет доминировать против «Юнайтед», как это делал «Ливерпуль», то положение станет неприемлемым», – цитирует UtdDistrict Саа.