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​Кантона-ретроград - выступил против социальных сетей

11 Сентября 2024 • 02:26 Комментировать

Бывший полузащитник английских клубов «Лидс» и «Манчестер Юнайтед», легендарный Эрик Кантона, резко выступил против социальных сетей, которые, по его словам, стали настоящим наркотиком для молодых людей.

- Я не думаю, что сегодня захотел бы стать футболистом, в этом мире засилья социальных сетей. Они стали зависимостью, наркотиком, от которого люди не могут излечиться. Как алкоголь или сигареты. Мне кажется абсурдным, когда я вижу профессиональных игроков, которые за пять минут до матча смотрят в свой смартфон, - цитирует слова Кантона Sports Illustrated.

Кантона закончил карьеру в 1997 году.


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Эрик Кантона
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