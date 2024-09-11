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Тренер сборной Англии Карсли: «Уайт попросил, чтобы мы с ним не связывались»

11 Сентября 2024 • 02:13 Комментировать
Англия
2:0
Финляндия

Новый тренер сборной Англии Ли Карсли рассказал, что думает о защитнике лондонского «Арсенала» Бене Уайте.

У 26-летнего футболиста не задались отношения с национальной командой: он отказывался от приглашения ещё при Гарете Саутгейте. С тех пор игрок не возвращался в ряды «трёх львов», и в обозримом будущем, похоже, ситуация не изменится.

«Я не планировал разговаривать с Беном Уайтом, – признаётся Карсли, сменивший Саутгейта после Евро-2024. – Он попросил, чтобы мы с ним не связывались. Мы не разговариваем, это его решение», – приводит журналист Фабрицио Романо слова временного рулевого сборной Англии.

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