Тренер сборной Англии Карсли: «Уайт попросил, чтобы мы с ним не связывались»

Новый тренер сборной Англии Ли Карсли рассказал, что думает о защитнике лондонского «Арсенала» Бене Уайте.

У 26-летнего футболиста не задались отношения с национальной командой: он отказывался от приглашения ещё при Гарете Саутгейте. С тех пор игрок не возвращался в ряды «трёх львов», и в обозримом будущем, похоже, ситуация не изменится.

«Я не планировал разговаривать с Беном Уайтом, – признаётся Карсли, сменивший Саутгейта после Евро-2024. – Он попросил, чтобы мы с ним не связывались. Мы не разговариваем, это его решение», – приводит журналист Фабрицио Романо слова временного рулевого сборной Англии.