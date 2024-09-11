Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе мог оказаться в Английской премьер-лиге.

Француз покинул «ПСЖ» летом текущего года, пополнив затем ряды «сливочных» на правах свободного агента. Как сообщает L'Equipe, два года назад Мбаппе был готов перебраться в «Ливерпуль». Форвард сомневался в проекте парижан, поэтому планировал уйти. Мерсисайдцы сделали звёздному футболисту устное предложение, которое того устроило. Речь шла о краткосрочном контракте – по его условиям Килиан мог уйти в «Реал» в течение ближайших нескольких лет.

По слухам, «красные» собирались предложить за игрока 200 млн евро, но «ПСЖ» категорически отказался от продажи.