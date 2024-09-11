Райт: «Грилиш показывает в сборной Англии то, что мы редко видим в «Манчестер Сити»

Бывший английский футболист Иан Райт поделился мнением о выступлении Джека Грилиша за сборную Англии.

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» вышел в старте в обоих поединках «трёх львов», прошедших в рамках сентябрьского сбора. Во встрече с Ирландией 29-летний игрок отметился голом, а во вторник не сумел отличиться в матче с Финляндией, но впечатлил Райта.

«Он здорово обводит, забирает на себя игроков соперников, диктует игру – именно это вы хотите видеть, и мы знаем, что Джек в этом великолепен. Мы не так часто видели это в его исполнении в «Манчестер Сити», зато увидели в последних двух матчах за сборную Англии», – цитирует City Xtra экс-форварда.

Напомним, Джек Грилиш отсутствовал в заявке Англии на Евро-2024.