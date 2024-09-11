Ван дер Ваарт: «В сборной Нидерландов появился фантастический полузащитник»

Бывший нидерландский игрок Рафаэль ван дер Ваарт восхищается выступлением полузащитника Райана Гравенберха.

Знаменитый экс-хавбек отдельно отметил голевую передачу футболиста «Ливерпуля» в матче со сборной Германии (2:2), но также остался впечатлён и общим перформансом 22-летнего представителя мерсисайдцев.

«Наша сборная получила фантастического полузащитника. Арне Слот вернул Гравенберха на высокий уровень, и его потенциал сразу начал раскрываться в полной мере. В первые 60 минут он был с большим отрывом лучшим на поле», – передаёт Anything Liverpool слова Рафаэля ван дер Ваарта.