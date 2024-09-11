Рой Кин поделился восторгом от игры футболиста «Манчестер Сити»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин похвалил защитника сборной Англии Рико Льюиса.

19-летний представитель «Манчестер Сити» вышел в стартовом составе «трёх львов» во встрече Лиги наций с Финляндией (2:0).

«Он снова отлично себя проявил. Уверенно обращался с мячом, что выдаёт в нём хорошего игрока. Он очень эффективен. Увидев его в «Манчестер Сити», я сказал, что он точно не портит картину, и то же самое будет в сборной Англии», – цитирует City Xtra ирландца.

Для Рико Льюиса матч с Финляндией стал лишь вторым за английскую национальную команду. Первый состоялся ещё в прошлом году.