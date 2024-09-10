Игрок «Челси» Мадуэке дебютировал за сборную Англии

Вингер лондонского «Челси» Нони Мадуэке впервые появился на поле в составе сборной Англии.

22-летний игрок вышел на замену на 66-й минуте матча Лиги наций против Финляндии, заняв место Букайо Саки. Для представителя «Челси» это дебют за главную национальную команду Англии. Ранее он выступал только за молодёжку «трёх львов», за которую провёл 20 поединков и отметился семью забитыми мячами.

В активе Нони Мадуэке три гола в двух встречах текущего розыгрыша Премьер-лиги за «Челси». Все свои мячи футболист забил в матче против «Вулверхэмптона», который завершился со счётом 6:2.

На сайте LiveResult.ru проходит текстовая трансляция поединка Англия – Финляндия.