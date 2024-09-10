Защитник «Манчестер Сити» Аке получил травму в матче сборной Нидерландов

«Манчестер Сити» рискует потерять футболиста перед важными матчами.

29-летний защитник вышел в стартовом составе сборной Нидерландов в поединке Лиги наций против Германии, но не смог доиграть даже до перерыва – Рональд Куман был вынужден заменить его на 45-й минуте. Аке пострадал из-за мышечного повреждения. Степень серьёзности проблемы будет выявлена в ближайшие дни.

Уже в субботу «Манчестер Сити» предстоит провести выездной матч Премьер-лиги против «Брентфорда». 18 сентября команда Хосепа Гвардиолы стартует в Лиге чемпионов поединком с «Интером», а спустя ещё три дня «горожанам» предстоит принять лондонский «Арсенал» в чемпионате.