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Защитник «Манчестер Сити» Аке получил травму в матче сборной Нидерландов

10 Сентября 2024 • 23:00 Комментировать
Нидерланды
2:2
Германия
окончен

«Манчестер Сити» рискует потерять футболиста перед важными матчами.

29-летний защитник вышел в стартовом составе сборной Нидерландов в поединке Лиги наций против Германии, но не смог доиграть даже до перерыва – Рональд Куман был вынужден заменить его на 45-й минуте. Аке пострадал из-за мышечного повреждения. Степень серьёзности проблемы будет выявлена в ближайшие дни.

Уже в субботу «Манчестер Сити» предстоит провести выездной матч Премьер-лиги против «Брентфорда». 18 сентября команда Хосепа Гвардиолы стартует в Лиге чемпионов поединком с «Интером», а спустя ещё три дня «горожанам» предстоит принять лондонский «Арсенал» в чемпионате.

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