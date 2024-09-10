Салах провёл сотый матч за сборную Египта

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах достиг отметки в сто матчей за сборную Египта.

Сотым для 32-летнего игрока стал поединок квалификации Кубка африканских наций против Ботсваны, в котором египтяне одержали разгромную победу со счётом 4:0. Лидер атаки «Ливерпуля» записал себе в актив один забитый мяч. В общей сложности на счету звёздного форварда 58 голов в 100 матчах за национальную команду с момента дебюта в 2011 году.

Сборная Египта лидирует в своей отборочной группе с шестью набранными очками после двух сыгранных туров. Следующая встреча состоится 11 октября – соперником будет Мавритания.