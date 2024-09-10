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Кейн стал десятым игроком с сотней матчей за сборную Англии официально

10 Сентября 2024 • 21:48 Комментировать

Вечером вторника в рамках второго тура Лиги наций УЕФА сборная Англии дома принимает гостей из Финляндии. В составе «трёх львов» на поле появился лидер и основная ударная сила – Гарри Кейн.

Для Кейна этот матч особенный, он стал для форварда «Баварии» сотым в составе английской сборной. Только девять игроков до Кейна могли похвастаться таким достижением. Уже через год Кейн может догнать и перегнать Билли Райта (105 матчей), Фрэнка Лэмпарда (106), Бобби Чарльтона (106), Эшли Коула (107). Возглавляют список Дэвид Бекхэм (115), Уэйн Руни (120), Питер Шилтон (125).

Напомним, что текстовая трансляция матча Англия – Финляндия проходит у нас на портале. Стартовал первый тайм!

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гарри Кейн
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