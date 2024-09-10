Немецкий хавбек «Баварии» Джамал Мусиала может перебраться в Английскую премьер-лигу.

Как стало известно Sport Bild, 21-летний Мусиала хочет перейти в «Манчестер Сити», чтобы у него было больше шансов выиграть «Золотой мяч». Мюнхенская «Бавария» хочет сохранить полузащитника, но для этого клубу придется значительно поднять заработную плату игроку, отмечает источник.

В текущем сезоне Мусиала появился на поле в трех матчах с учетом всех турниров и стал автором одного забитого гола.

Контракт полузащитника с «Баварией» рассчитан до 2026 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость немецкого футболиста в 130 миллионов евро.