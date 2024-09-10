«Челси» рассматривает возможность постройки нового стадиона

«Челси» строит планы по возведению нового стадиона в Эрлз-Корт, одном из районов на западе Лондона. Как сообщает The Guardian, клуб уже провел переговоры с Transport for London — подразделением администрации Большого Лондона, которое отвечает за развитие транспорта. На нынешнем этапе «Челси» столкнулся с несколькими проблемами.

Во-первых, стадион не входит в план строительства «Комитета Развития Эрлз-Корт», предпочитающего ему многофункциональный комплекс. Однако в качестве компромисса таким многофункциональным комплексом может стать сам стадион.

Во-вторых, планам «Челси» может помешать междоусобная война главных акционеров. Clearlake Capital и американский бизнесмен Тодд Бёли пытаются выкупить доли друг друга.

Разумеется, клуб может решиться на перестройку «Стэмфорд Бридж», который сейчас вмещает 42 тысячи зрителей. Но сделать это будет непросто из-за близости стадиона к линиям метро. В любом случае руководство «синих» решительно настроено тем или иным способом обзавестись одним из самых современных и больших стадионов в Англии.